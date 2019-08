Sport Atripalda Volley, tris di giovani per mister Racaniello: Ammirati, Riccio e De Rosa vestono biancoverde 3 agosto 2019

Atripalda Volley, tris di giovani per mister Racaniello: Ammirati, Riccio e De Rosa vestono biancoverde. Sono uno schiacciatore, un centrale e un opposto. Ammirati andrà, al momento, a fare reparto con Rescignano e proviene dalla Gis Ottaviano dove ha giocato prevalentemente in serie D facendo anche parte della prima formazione che ha vinto lo scorso anno campionato e coppa Italia di categoria. Il giovane, originario di Ottaviano, ha militato anche nella formazione di Poggiomarino dell’Azzurra volley dove ha disputato il campionato di serie C : “Sono molto contento di questa scelta – dichiara Piercarmine – per me è una buona opportunità di crescita e sono sicuro che faremo un bel campionato”.

A completare la batteria dei centrali ci sarà un altro giovanissimo, Kevin de Rosa, che affronterà per il secondo anno la categoria della serie B. Infatti lo scorso anno il neo centrale biancoverde ha disputato la stagione nelle file del Cimitile dopo aver disputato tutte le giovanile a Montesarchio. Anche lui molto soddisfatto della scelta fatta.

Sempre dalla Gis Ottaviano arriva, infine, l’opposto di indiscutibile valore che risponde al nome di Eduardo Riccio. Il giovane napoletano, dopo aver disputato con la Gis due campionati di serie D, è passato a Pozzuoli nel Rione Terra dove oltre a contribuire a portare i partenopei nel campionato di serie B è riuscito a vincere nello stesso anno anche la coppa campania, disputando poi lo scorso anno il campionato di B sempre a Pozzuoli. “È stata una scelta abbastanza facile per me dato che col diesse subito siamo riusciti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti, siamo una grande squadra con un grande allenatore e sono fiducioso e speranzoso”.