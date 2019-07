Sport Atripalda Volley, il roster riparte dalla riconferma del “cecchino” Rescignano 12 luglio 2019

Confermato il forte schiacciatore beneventano che vestirà ancora in biancoverde. Per Gianmarco Rescignano è arrivato l’ok da parte del diesse Pesa che, dopo la buona stagione scorsa, ha voluto regalare a coach Racaniello un cecchino infallibile che ha dimostrato lo scorso campionato di essere uno dei migliori nel ruolo. “Sono contentissimo di rimanere ad Atripalda – commenta lo schiacciatore – quest’anno sono stato benissimo. Per me è il posto giusto visto il calore della città e da un punto di vista logico è anche l’ideale. Aver avuto la stima da subito di Clemente mi rende orgoglioso e sentire la sua fiducia è una cosa molto imporatnte”.

Sugli obiettivi Rescignano è fiducioso per la stagione che verrà: “Ancora è presto per capire quello che potremmo fare, visto che non conosciamo ancora il girone che andremo ad affrontare e soprattutto i roster. In partenza il nostro obbiettivo sarà sempre una salvezza tranquilla ma ovviamente giocheremo ogni partita per vincere cercando di ottenere il massimo. Soprattutto dovremmo migliorare il piazzamento dello scorso anno ed avere più continuità e meno problemi come gli infortuni che hanno pregiudicato il nostro cammino”.

Una delle novità che ci sarà è quello del cambio in panchina e l’atleta beneventano è fiducioso: “Credo sia una scelta giusta da parte della società di puntare su un allenatore giovane, che abbia stimoli. Con lui ci sentiti già la settimana scorsa e da lui ho avuto una ottima impressione. Non ho mai giocato con lui ma avremo modo di conoscerci meglio”.

Molto soddisfatto il direttore sportivo Clemente Pesa: “Per noi la conferma di Rescignano, dopo la scelta dell’allenatore, era la priorità visto il suo valore sia da un punto tecnico che umano. Lo scorso anno è stato sfortunato a causa dell’infortunio ma quest’anno potrà dare il suo contributo in maniera più completa. Come lo dimostra anche con la scelta di mister Racaniello puntiamo a formare una squadra giovane e di esperienza che possa lottare contro tutte le compagini”.

Intanto la società biancoverde ha terminato l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di serie B ed ora c’è attesa per il 27 luglio in quanto dopo quella data è attesa la composizione dei gironi e il calendario.