Alpi – Asta per l’ospedale di Bergamo, Federica Pellegrini mette in vendita anche il bomber indossato ad Avellino. Oltre due ore e mezza di asta in streaming con Frank Matano gran mattatore, 66.100 euro raccolti: la nuotatrice aveva annunciato di voler fare qualcosa di concreto in questi giorni di “clausura” per il coronavirus e oggi ha messo all’asta per beneficenza un po’ della sua vita, sportiva e artistica.

Ricca la collezione di pezzi offerti, ben 59, usati a bordo vasca o in occasione del programma tv Italia’s Got Talent, con il ricavato interamente devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli appassionati non hanno tradito le attese e malgrado la base d’asta partisse sempre da 1 euro, è bastato un attimo a far decollare le offerte.

La più ricca è stata di 5.100 euro per la tuta indossata da Federica sul podio dei 200 stile libero vinti ai Mondiali di Gwangju, l’estate scorsa. A ruota gli occhialetti dell’oro olimpico di Pechino 2008 (4.550 euro) seguiti dal bomber indossato, come detto, ad Avellino per Italia’s Got Talent 2020, 3.400 euro.

Il ricavato dell’asta – integrato da una libera donazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal compenso dell’ultima partecipazione della Divina al programma televisivo “Che Tempo che Fa” – consentirà l’acquisto di ulteriori ventilatori e dispositivi di protezione, utili al personale sanitario bergamasco, formato da oltre 1.300 infermieri e medici, quotidianamente impegnati ad assistere al meglio le persone colpite da Covid-19. “Aiuteremo Bergamo in una maniera che nemmeno io mi sarei aspettata – il commento di Pellegrini ad asta conclusa- . Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare questa iniziativa”.