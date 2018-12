Assunzioni nella Pubblica Amministrazione, ultimi giorni per i comuni per aderire alla piattaforma regionale

Piano regionale per il lavoro, ultimi giorni per i Comuni per aderire alla piattaforma per la selezione di 10mila tirocinanti. Il percorso retribuito di 10 mesi è propedeutico ad una assunzione a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione.

Il consigliere regionale del gruppo «De Luca Presidente» Francesco Todisco ha toccato decine di Comuni in Irpinia e nel resto della regione, tra cui quelli di grandi centri come Avellino, Torre del Greco e Castellammare di Stabia, per illustrare il provvedimento.

“Questa prima serie di incontri -spiega Todisco- è stata rivolta in particolar modo agli amministratori locali”. Subito dopo avrà inizio una fase di verifica. “La Regione e il Formez -dice Todisco- saranno impegnati a certificare le capacità assunzionali dei Comuni che hanno aderito per redigere un piano del fabbisogno”.

L’esponente della sinistra si dice soddisfatto per il riscontro ottenuto, visto che fino ad ora sono stati già coinvolti oltre 200 Comuni, e plaude alla giunta della Campania “che ha avuto il merito di elaborare una proposta concreta che dà una risposta di dignità alla crisi occupazionale del nostro Paese e non illude i cittadini con promesse, per altro assai vaghe, di sussidi e redditi di cittadinanza”.