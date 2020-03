Assunzione centri per l’impiego, De Luca: ” Riteniamo di dover rinviare il concorso “

“Riteniamo di dover rinviare il concorso per l’assunzione di 650 persone nei centri per l’impiego” – lo ha annunciato in un video su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca -.

“Si sono gia’ svolte due prove – ha spiegato – con 1500 partecipanti su 61mila, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Cinque candidati provenivano dal Nord, non dalle zone rosse, e hanno svolto il concorso in una sala separata dopo misurazione della temperatura”. Andranno invece avanti i concorsi per l’assunzione di personale sanitario e il cosiddetto concorsone per oltre 2mila figure da inserire nella Pubblica Amministrazione “.

“Il concorsone– ha detto De Luca- si e’ praticamente concluso, 15 persone avevano fatto ricorso e faranno la prova a fine marzo”.

Il governatore ha chiesto infine di “fermare le polemiche e le speculazioni politiche ignobili”.