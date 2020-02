Sport Minori Assoluti di spada, gli atleti della Podjgym in evidenza 10 febbraio 2020

Si è svolto ieri a Caserta il campionato regionale assoluti di spada. La Podjgym PuntoNetto Avellino ha schierato per la gara maschile Jappelli Enrico classificato all’81esimo posto e De Santis Carlo classificatosi all’87esimo posto. I due schermitori irpini al loro esordio nella categoria assoluti non hanno conseguito vittorie, ma si sono messi

in evidenza nel ranking regionale.

Per le donne in gara Majello Cecilia, atleta di grande esperienza europea e mondiale, si è classificata al 32 posto

mentre buona la prestazione di Asia Gueli 61esimo posto al suo esordio in gara dopo circa cinque anni di inattività in un’arma diversa ed ostile come la spada.