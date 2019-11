Provincia Associazione “Resto in Irpinia”, boom di adesioni 21 novembre 2019

Il presidente dell’associazione provinciale culturale e turistica “Resto in Irpinia” Michelangelo Marra ha espresso soddisfazione per la crescita del suo movimento: “Abbiamo avviato il tesseramento per l’anno 2020, già sono tante le adesioni, abbiamo due rappresentanti quasi in ogni comune della provincia, ma anche di alcune associazioni culturali presenti sul territorio che sposano il nostro progetto, creando con loro un protocollo d’intesa per una forte collaborazione. Il nostro obiettivo – aggiunge Marra – è la valorizzazione dell’ Irpinia, dei suoi monumenti e dei suoi castelli, della sua ricca cultura e dei suoi paesaggi caratteristici, creando dei percorsi turistici, lavorando anche sull’ambiente, sociale e formazione. Chi vuole aderire può contattarci sulla pagina Facebook Resto in Irpinia”.