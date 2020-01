Attualità Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, sportello informativo all’Inail di Avellino 16 gennaio 2020

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, la direzione territoriale di Avellino ha attivato uno sportello informativo dedicato fino al 31 gennaio. Operativo dal lunedì al venerdì con orario 9,00- 12,00.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici è stata istituita con l’intento di riconoscere e valorizzare chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico. Dal 1° gennaio del 2019 sono state introdotte diverse novità quali: innalzamento dal 65 a 67 anni di età per la tutela assicurativa; abbassamento del grado di inabilità permanente dal 27% al 16%; corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertati compresi tra il 6% e il 15%; riconoscimento ai titolari di rendita con danni particolarmente gravi dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa ed il premio è passato da 12,91 a 24 euro annui.

Ultima novità introdotta dal 1° gennaio 2020 l’obbligo esclusivamente con modalità telematiche, dei seguenti servizi: “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” per i soggetti che devono richiedere la prima iscrizione; “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” per i soggetti che hanno diritto all’esonero del versamento del premio; “Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione” per la comunicazione di cancellazione dall’assicurazione.