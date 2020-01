“Assemblea permanente” degli ambulanti, ricorso al Tar pronto. E scoppia la polemica con La Stella

Alpi – Commercianti ambulanti in “assemblea permanente”. Via vai continuo di esercenti presso la sede della Confesercenti – Associazione degli irpini, dove Giuseppe Innocente e gli altri membri del direttivo stanno raccogliendo le ultime firme utili per presentare il ricorso al Tar contro l’ordinanza di sospensione del mercato bisettimanale. Il ricorso è ormai pronto e sarà presentato ad ore. Anche oggi pomeriggio la sede della Confesercenti sarà aperta.

“Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere persone civili e ragionevoli”, spiega Innocente. “C’è totale solidarietà contro le decisioni prese dal Comune. Tutti i tentativi farlocchi di questa amministrazione si stanno rivelando fallimentari. Lo spostamento del mercato non si decide così, dall’oggi al domani, senza un iter ben definito”. Dunque, per il momento non si prevedono manifestazioni e proteste, l’attenzione è tutta spostata sull’esito del ricordo al Tar. L’obiettivo è quello di ottenere la sospensiva della delibera che ha, di fatto, bloccato il mercato. Ma, in futuro, si spera di tornare sullo Stadio. Il piazzale, secondo gli esercenti, sarebbe vincolato alle attività mercatali fino al 31 dicembre 2020.

Innocente, però, si riserva una “stoccata”. E’ riservata al presidente della Camera di Commercio, Oreste La Stella, che ieri ha solidarizzato con Festa. “Mi meraviglio – dice Innocente – che si dia ragione al sindaco a prescindere, senza nemmeno conoscere i fatti nel dettaglio”.