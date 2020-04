Aspat, Polizzi:”Sanità provata pronta a fare un contributo nella medicina territoriale”

“La sanità privata accreditata della Campania risponde alla sfida dell’emergenza Coronavirus, riorganizzando i laboratori di biologia molecolare, per venire incontro alle esigenze della comunità”- così Pier Paolo Politti, presidente regionale di Aspat, Associazione sanità privata accreditata territoriale -.

“Soresa – prosegue il rappresentante dell’associazione – per conto della Unità di Crisi Regionale ha individuato i laboratori di biologia molecolare idonei all’esecuzione dei tamponi orofaringei per diagnosi Sars-Cov 2. L’Aspat esprime viva soddisfazione per i laboratori suoi associati risultati idonei ad effettuare diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di real-time Pcr. Ben undici laboratori che aderiscono alla nostra organizzazione, partecipanti al bando, sono infatti risultati idonei, attraverso l’indagine di mercato avviata con la manifestazione d’interesse della settimana scorsa. Per sette di essi, guidati dalla capofila lnnovalab della costituenda Associazione temporanea d’impresa denominata Lab Pangea per Covid, c’è stato il via libera all’ innovativa piattaforma laboratoristica emergenziale, realizzata per l’occasione, in grado di garantire un’offerta giornaliera di circa 2.500 tamponi orofaringeo, tramite i presidi collocati omogeneamente sull’intero territorio regionale”.

“E’ mio auspicio – conclude Polizzi – che il modello di rete laboratoristica adottato possa essere foriero di una esperienza di lavoro sempre più qualificata e qualificante, che possa rafforzare il ruolo del privato accreditato nei futuri scenari assistenziali della medicina territoriale sulla base dei meccanismi di sinergia ed integrazione pubblico-privato”.