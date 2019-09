Asl, nominata la compagna di Pizzuti. Martusciello (Fi) promette battaglia: “Farò un’interrogazione al giorno”

Il nuovo direttore sanitario dell’Asl di Avellino è Elvira Bianco, fino all’altro giorno direttore sanitario del presidio ospedaliero “Rizzoli” di Ischia e compagna dell’attuale manager del “Moscati”, Renato Pizzuti. Un episodio che sta provocando le prime reazioni polemiche. Interviene l’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, il quale afferma: “La scelta di nominare Elvira Bianco Direttore Sanitario all’ Asl di Avellino merita tutte le interrogazioni possibili. Riteniamo che la Bianco non abbia i titoli e che al di là della antipaticissima questione sentimentale che la lega a Pizzuti e che avrebbe dovuto far fare non una ma mille valutazioni alla Direttrice generale, non abbia le dovute esperienze per svolgere l’incarico. Un abuso d’ufficio che va sollevato da chi come me a differenza di altri non ha interessi nella sanità ad Avellino ed è libero di fare opposizione”.