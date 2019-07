Sport Asd Taekwondo, chiusura col botto per gli atleti irpini 8 luglio 2019

Due ori, sei argenti e due bronzi per i lupi dell’Asd Taekwondo Avellino in occasione del torneo di taekwondo “International Grecia Salentina” di Martano, in provincia di Lecce. Circa 1200 gli atleti provenienti da tutta la Penisola che hanno preso parte alla competizione.

La società sportiva guidata dal Maestro Alfonso Iuliano ha portato in Puglia tredici atleti, dei quali 10 saliti sul podio e che hanno portato il team biancoverde a classificarsi sedicesimo su 50 società presenti. Si tratta di Francesca Adabbo (Cadetti B) e Carmine Guerriero (Cadetti B) oro; Giulia Argenio (Cadetti B ), Ludovica Vacca (Cadetti B), Lucia Sarno (Esordienti A),Sofia Portanova (Cadetti B), Antonio Vinciprova (Cadetti B) e Mattia Argenio (Junior) argento; Emilia Guerriero (Esordienti A) e Lucio Ceruso (Junior) bronzo. Nessuna medaglia, purtroppo per Gaeta Marco (Cadetti B), Guerriero Alessio (Esordienti A) e Tropeano Matteo (Cadetti B).

Per tutti loro, comunque, un week end ricco di sole, mare e vento, come recita il detto che sintetizza in tre parole le caratteristiche principali del Salento, ma anche tanto, tanto divertimento.

“Chiudiamo in bellezza una stagione agonistica ricca di soddisfazioni – dichiara Iuliano –. Siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato, nonostante le pool piene e un caldo torrido che ha inciso non poco sulle prestazioni dei ragazzi in gara. Ora non resta che goderci un meritato riposo. Gli allenamenti riprenderanno a settembre, buone vacanze a tutti”.