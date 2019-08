Provincia Arrivano i Boomdabash, domani sera Chiusano e l’Irpinia ballano “Mambo Salentino” 24 agosto 2019

Domani sera Chiusano e l’Irpinia balleranno sulle note di “Mambo Salentino”. In piazza Dante, infatti, è previsto, con inizio alle 21, l’atteso concerto dei Boomdabash, uno dei gruppi musicali del momento, di origini pugliesi.

L’evento rientra nella manifestazione Chiusano Four Hits che si chiuderà il 31 Agosto con il concerto di Ciccio Merolla e Lucariello. Unica tappa in Campania di “Per un Milione Tour” il concerto dei Boomdabash è uno dei più attesi dal pubblico giovane. L’omonima canzone, Per un milione, che dà il titolo all’album, ha conquistato il triplo disco di platino e vede tra gli autori anche Rocco Hunt.

I Boomdabash sono stati tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e si sono rivelati come uno dei gruppi più amati dai giovani con il singolo Ti aspetterò, che ha scalato le classifiche. Tra i tormentoni estivi il loro Mambo Salentino, realizzato in collaborazione con Alessandra Amoroso e Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè.

I componenti della band sono Biggie Bash e Payà (voci), Blazon e Mr. Ketra (ai giradischi e campionatore). Il primo album viene pubblicato proprio nel 2008 e si intitola “Uno”, un progetto che permette al gruppo di partecipare ai migliori festival reggae d’Europa e d’Italia. Nel 2011 arriva il secondo album “Mad(e) in Italy” che spinge i Boomdabash a varcare i confini nazionali con un mini tour negli Stati Uniti d’America. Nel corso degli anni il gruppo viene apprezzato dalla critica e da numerosi artisti come Sud Sound System, Clementino, Otto Ohm, Fedez, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso. Sono 5 attualmente gli album all’attivo.

A seguire ci sarà il Dj set di Raffaele Bruno, Domenico Cappuccio e Vanny The Voice.