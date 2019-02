Benevento Arresti, droga e fogli di via: controlli a tappeto dei Carabinieri 17 febbraio 2019

Fine settimana di controlli a tappeto per i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento. In particolare in Valle Caudina, i carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno arrestato un 62enne di Bucciano, in esecuzione di ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Benevento, in quanto ritenuto responsabile di evasione. Dopo le operazioni di rito lo stesso è stato tradotto agli arresti domiciliari, presso la sua abitazione, dove sconterà la pena di mesi 4 di reclusione.

Arrestato anche un 61enne di Ceppaloni, in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione medica per la durata di mesi 12 emessa dal Tribunale di Napoli – 8^ sezione del riesame, in quanto ritenuto responsabile di violenza sessuale, commesso nell’agosto 2017.

Notoficato inoltre, presso la casa circondariale di Benevento, nei confronti di un detenuto, un operaio 57enne di Paupisi, l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Fermo (AN), poichè in diverse circostanze di luogo e di tempo nel periodo dal 2009 al 2014, si è reso responsabile, in concorso con altri, del reato di insolvenza fraudolenta e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, per i quali è stato condannato alla pena cumulativa di anni 1 e mesi 7 di reclusione.

I Carabinieri hanno inoltre dato esecuzione al provvedimento della misura cautelare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Velletri (RM) nei confronti di C.S. autotrasportatore 32enne di Foglianise, per il reato di molestie a mezzo telefono nei confronti di una donna con cui in passato aveva intrattenuto una relazione sentimentale.

Ed inoltre, gli stessi militari di Montesarchio hanno deferito in stato di libertà un operaio 45enne di Apice in quanto avendo provocato un sinistro stradale in orario notturno è stato riscontrato alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica Segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti un extracomunitario, ospite di un centro di accoglienza di Castelvenere, in quanto trovato in possesso di una bustina di 1 grammo di marijuana.

Nella Valle Telesina i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno segnalato per il Foglio di Via Obbligatorio, complessivamente 7 pregiudicati, 2 dell’hinterland napoletano nel centro di Cusano Mutri e 5 rumeni nel centro termale di Telese, mentre si aggiravano nei pressi di obiettivi sensibili senza saper dare una plausibile giustificazione della loro presenza in loco.

Nell’area del Fortore di competenza della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, i Carabinieri hanno inoltrato la misura del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di 4 pregiudicati foggiani per reati contro il patrimonio, i quali a bordo di una Fiat Punto si aggiravano nel suddetto centro senza saper dare contezza della loro presenza.