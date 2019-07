Benevento Arresti, denunce e fogli di Via: controlli a tappeto in Valle Caudina 22 luglio 2019

Arresti, denunce e fogli di Via, controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Lo scorso week-end è stato tratto in arresto un 40enne di origini rumene, che già sottoposto agli arresti domiciliari in passato, è stato denunciato per evasione, perchè sorpreso fuori dalla propria abitazione. E’ stato così arrestato e accompagnato presso la locale Casa Circondariale di Benevento.

Deferiti in stato di libertà anche un 53enne di Benevento, già noto ai carabinieri, perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione avvenuto precedentemente nel centro di Foglianise, e un 36enne di Cautano il quale, in seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale, è stato trovato positivo all’accertamento dei controlli psicofisici per l’uso di sostanze stupefacenti;.

Segnalati per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio quattro pregiudicati, due napoletani, uno della provincia di Caserta e l’altro di Sant’Agata de’ Goti, mentre si aggiravano con fare sospetto e senza dare alcuna plausibile giustificazione della loro presenza nei comuni caudini.