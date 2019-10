Benevento Arpaise, bagno di folla in contrada Russi per la 25esima Sagra della Castagna 18 ottobre 2019

Un vero e proprio bagno di folla quello registrato alla Contrada Russi di Arpaise in occasione della 25esima edizione “Sagra della Castagna”, tenutasi lo scorso Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre, promossa ed organizzata dalla locale Pro-loco “Generoso Papa”, con il patrocinio del Comune di Arpaise, l’UNPLI, la Camera di Commercio e l’E.p.t. di Benevento.

La Pro-Loco ed il Comune hanno voluto, in questo tempo di autunno, non solo promuovere e valorizzare uno dei frutti preziosi della comunità, “la castagna”, ma soprattutto le tipicità del suo territorio, la bellezza storica e paesaggistica, le sue eccellenze, la sua natura incontaminata e attorno allo stesso frutto vivere dei momenti di fraterna comunità, di condivisione, di idee, di sapori, del gioco di squadra per fare cultura e per una sola cultura quella di far conoscere il proprio territorio, scaturita dall’amore per il proprio paese

. Numerosissima la partecipazione dei cittadini non solo da Arpaise e paesi limitrofi, ma anche dalla vicina Benevento, ma ad impreziosire il momento vi è stata la presenza anche di gruppi d’intere famiglie di altre province della Campania e addirittura dalla lontana Sicilia sono giunte alcune famiglie, avendo preso notizia via social, si sono avventurati con propri camper per una piacevole sosta. Una due giorni di gusto, dove i palati attenti dei presenti, si sono potuti deliziare dei cibi della tradizione, preparati dalle mani sapienti delle donne e degli uomini della Pro Loco e dell’intero paese.

Tra i piatti succulenti in un menù tutto a base di castagne, vi si è potuto gustare: le pennette al sugo di castagne, la zuppa di lenticchie e castagne, carne e peperoni con castagne, anche pasta al sugo di maiale, pennette con carne e funghi porcini, panini, caldarroste, il caciocavallo impiccato spalmato su pane di castagne, tutto accompagnato da un buon vino locale e fiumi di birra artigianale alla castagna e non sono passati inosservati i numerosi e squisitissimi dolci con le castagne prodotti dalle donne di Arpaise.

Durante la serata del sabato ed il pranzo della domenica, nelle piazzette e vicoli affollati dei Russi erano presenti diversi banchetti di articoli artigianali tra cui anche il Miele di castagno. Ad allietare il momento di festa per grandi e piccini, l’animazione con la presenza di artisti di strada, clown, giocolieri, giochi gonfiabili e la musica de “I Tammore e “Musica Live”.

Durante la sagra i partecipanti si sono complimentati con gli organizzatori per la bellissima accoglienza ricevuta, in un luogo reso accogliente con le gustose prelibatezze del frutto, preparato al momento con le ricette locali.