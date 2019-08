Attualità “Around the World project”, il tour in Cile di Carmine Ioanna 11 agosto 2019

Il virtuoso della fisarmonica irpino Carmine Ioanna in tour in Cile con «Around the World Project»; in Italia i lettori di Jazzit lo portano sul podio dei fisarmonicisti italiani più votati

Carmine Ioanna con il suo nuovissimo progetto «Around The World» insieme all’americano Nathan Lhoren, violoncello e al brasiliano Marquinho De Luz percussioni si appresta ad un mini-tour in Cile.

E’ proprio di queste ore, inoltre, la notizia del piazzamento di Ioanna sul podio della classifica di gradimento della rivista specializzata Jazzit basata di un sondaggio tra i lettori che lo hanno collocato al terzo posto dopo Daniele Di Bonaventura e Luciano Biondini, primo tra i fisarmonicisti a tastiera.

I tre musicisti si sono conosciuti al Cirque du Soleil, lavorando insieme nel tour sudamericano dello spettacolo «Ovo» ispirato dalla vita degli insetti della foresta Amazzonica, e tra loro è subito scoccata la scintilla musicale che li ha indotti a creare questo progetto musicale dalle molte sfaccettature emozionali e stilistiche.

Il luogo del debutto è il Cile dove, infatti, Ioanna, Lhoren e De Luz suoneranno martedì 13 al Mingus Cofee di Nunoa; mercoledì 14 al Bocacalle di Providencia; giovedì 15 e venerdì 16 di nuovo a Nunoa rispettivamente al Chilepianos e al Volantin ; l’ultima data del tour è domenica 18 all’Expreso Immaginario di Penanolen, il tutto con la direzione artistica di Dayana Osorio.

Molto forte la sinergia tra i tre musicisti, dotati ognuno di grande personalità ed esperienza, che saprà dare vita ad un progetto dotato di vocazione internazionale, ma anche di un infinito sentimento di libertà e amore per la vita.

«L’esperienza di questi ultimi mesi con il Cirque du Soleil è stata incredibile – commenta Carmine Ioanna – qualcosa di così forte che è difficile da spiegare. Una enorme famiglia con oltre 300 persone a bordo che ha girato in Spagna, Portogallo, Brasile, Uruguay, Paraguay Argentina e Cile, ricreando, con una organizzazione perfetta, ogni volta la magia di uno spettacolo che parla di piccoli esseri,della creazione del mondo, attraverso una Love story alternata a schetch comici, momenti da vero e proprio musical e sfumature musicali estrememente intense.Il Cirque è stato anche il luogo di creazione e incontri umani e musicali come «Around the World» un progetto che è figlio del mondo, senza barriere e confini che di questi tempi tanto sentiamo parlare, in più con Nathan e Marquino abbiamo un’intesa musicale magica, che non vediamo l’ora di sperimentare sul palco in questo tour cileno,e poi in Autunno a Panama, Costarica e Guatemala. Proporrò un repertorio di miei brani che ho cercato di cucire su misura per questa formazione e altri che ho composto durante gli ultimi mesi. A settembre torno a casa per un mese finalmente, con l’agenda già piena di impegni :sarò in giro con il mio quartetto e il duo thenø con Roy Paci per poi ripartire per la Colombia, ancora on the road».