Benevento Cronaca Benevento Armato di coltello, obbliga una donna a farsi dare le buste della spesa 30 giugno 2018

A Benevento, in una via del rione Ponticelli, verso le ore 13,30 di oggi, una donna di 48 anni ha chiesto l’intervento dei Carabinieri, poiché poco prima era stata avvicinata e minacciata con un coltello da un giovane che la costringeva a depositare i sacchetti della spesa che aveva in mano.

Il malvivente, con fare minaccioso, dopo aver rovistato all’interno delle buste, si allontanava senza asportare nulla. I

carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Benevento, intervenuti immediatamente a seguito della richiesta di intervento, sulla base degli elementi raccolti riuscivano ad individuare e fermare, nei pressi della adiacente via San Pasquale, l’autore dell’episodio che stava cercando di dileguarsi.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto e, sulla scorta delle testimonianze raccolte, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un beneventano di 22 anni, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali, ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata.