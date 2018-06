Provincia Ariano, via ai lavori per la nuova condotta idrica in località Creta 21 giugno 2018

Al via i lavori di sostituzione della condotta idrica di località Creta ad Ariano Irpino. L’intervento è finanziato interamente con fondi del Comune di Ariano Irpino. Il vice-sindaco Giovannantonio Puopolo ha preso parte al summit presso il Comune per concordare l’iter relativo all’effettuazione del lavoro. All’incontro hanno partecipato i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale, i tecnici dell’Alto Calore Servizi e quelli della Regione Campania. L’adduttrice è di proprietà regionale ed è gestita da Acs.

L’intervento di sostituzione dell’importante condotta, che fornisce l’acqua a circa 40mila abitanti di Ariano Irpino e di altri comuni della zona, avrà una durata di cinque giorni. Entro il 29 giugno prossimo, in base al cronoprogramma, i lavori previsti saranno completati.

“In questo periodo sarà comunque garantita la fornitura idrica, grazie al sistema di serbatoi la cui capacità dovrebbe consentire di coprire il fabbisogno durante l’intervento di sostituzione della conduttura – aggiunge il vice-sindaco Puopolo. La strada di località Creta, invece, sarà chiusa al traffico veicolare dal giorno 25 al giorno 29 giugno. Uno stop alla circolazione necessario per permettere di effettuare tutte le opere. Ci scusiamo con cittadini e utenti per il disagio, ma questo lavoro non è più rinviabile. Serve per mettere in sicurezza questa parte di territorio che da troppo tempo è alle prese con non poche problematiche, legate sia alla viabità sia al rischio idrogeologico. Allo stesso tempo, la nuova addutrice eviterà altri interruzioni idriche, così come avvenuto a più riprese proprio per la serie di danneggiamenti che è stata registrata”.

“Siamo soddisfatti – conclude Puopolo – di aver raggiunto questo risultato di concerto con le altre istituzioni coinvolte. Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai cittadini, arrivando al traguardo di un percorso irto di ostacoli”.