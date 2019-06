Politica Ariano verso il ballottaggio, sì di Franza alle proposte M5S 5 giugno 2019

Sì di Franza alla proposta di collaborazione del Movimento 5 stelle di Ariano Irpino. Il movimento ufitano “accoglie positivamente la sottoscrizione da parte del candidato Enrico Franza della proposta di collaborazione su quattro punti prioritari dell’azione amministrativa. La proposta programmatica del Movimento è consultabile e sottoscrivibile da tutti sul sito www.progettoariano.it e sono numerosissimi i cittadini che ad oggi vi hanno aderito”.

“Sanità pubblica, tutela dell’ambiente, soluzione del problema del traffico di Cardito e lotta al clientelismo sono punti concreti che i consiglieri del M5S Mario Iuorio e Luca Orsogna porranno al centro della loro azione istituzionale all’interno del Comune”.

“Il Movimento 5 stelle non fa alleanze né apparentamenti, ma è pronto a collaborare nelle istituzioni su proposte e progetti di buon senso, nell’interesse esclusivo dei cittadini. I cittadini liberi – conclude la nota – ci chiedono di continuare a batterci per una Ariano migliore ed è questo il motivo per cui il Movimento 5 stelle non si astiene dal voto e non voterà mai per Domenico Gambacorta, principale autore del degrado e dell’abbandono in cui vive la nostra amata città”.