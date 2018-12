Provincia Ariano, variazione di bilancio e controllo di vicinato in consiglio comunale 19 dicembre 2018

Convocato il consiglio comunale di Ariano per giovedì 20 dicembre alle 18 in prima convocazione e per venerdì 21 dicembre alle 19 in seconda Convocazione, presso la sala Consiliare.

All’ordine del giorno la ratifica delibera di Giunta Comunale n. 320 del 30.11.2018 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2018/2020”, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta; Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ariano Irpino in ottemperanza all’art. 20 d.lgs. n. 175/16. Approvazione, relaziona l’Assessore Giovannantonio Puopolo; PUC vigente norme di attuazione relative al paesaggio rurale aperto. Applicabilità ed efficacia. Interpretazione, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta; Acquisizione di suoli comunali con realizzazione urbanizzazioni alla Via Brecceto, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta; Protocollo di intesa “Controllo di vicinato” tra Prefettura e Comuni. Approvazione, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta; Adesione del Comune di Villanova del Battista alla Centrale Unica di Committenza, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta; Regolamento per l’utilizzo delle Sale del Museo Civico e della Ceramica e della Biblioteca Comunale. Approvazione, relaziona il Consigliere Comunale Emerico Maria Mazza.