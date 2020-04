Provincia Ariano si prepara alla Fase 2: obbligatorio seguire il protocollo operativo di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica 28 aprile 2020

La nota del Commissario Straordinario di Ariano Irpino Silvana D’Agostino.

Si informa la cittadinanza che al fine di rendere sicura dal punto di vista sanitario, la progressiva ripresa delle attività economiche e commerciali, nonché la graduale ripresa del territorio, il Presidente della Regione Campania attraverso l’Unità di Crisi ha emanato un protocollo operativo di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica che prevede un’azione sinergica tra i principali attori coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Un piano dinamico e puntuale che consta di tre azioni integrate coordinato dal Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno attraverso il Nucleo emergenze da lui costituito.

L’azione 1 si focalizza sulla sorveglianza del personale sanitario e non di strutture sanitarie e assistenziali ; pazienti con sintomatologia da lieve a grave, presumibilmente riconducibile a contagio Covid 19, e familiari; soggetti venuti in contatto con pazienti positivi covid-19; verifica di guarigione per pregresse positività. In particolare la Asl programma i prelievi, il Dipartimento di Prevenzione provvede al “contenimento del contagio”con il supporto del nucleo emergenze IZSM per il campionamento sul territorio.

L’azione 2 si focalizza sulla sorveglianza sanitaria del territorio attraverso il monitoraggio capillare su scala comunale a cura dell’IZSM con il supporto del Distretto Sanitario Asl e la collaborazione del Comune per definire una programmazione dei campionamenti della cittadinanza secondo il seguente ordine di priorità: personale di pubblica utilità a sostegno dell’emergenza (forze polizia etc.); associazioni di volontariato a sostegno dell’emergenza; operatori ecologici e del trasporto pubblico; operatori per la vendita e la distribuzione di beni di prima necessità (farmacie, negozi alimentari etc.); altre aziende.

L’azione 3 si focalizza sulla sorveglianza sanitaria di operatori di imprese ed aziende produttive attualmente al lavoro o temporaneamente sospese.

Il Comune di Ariano Irpino, a supporto dell’Unità di Crisi Regionale, ha provveduto ad individuare tra la popolazione le categorie di cui all’azione 2 e 3, fornendo all’Istituto ZSM, appositi elenchi, redatti anche con l’ausilio del COC e delle associazioni di volontariato, delle persone da sottoporre allo screening tramite tampone.

Nello spirito di fattiva collaborazione con l’IZS, il Comune, per lo screening delle persone rientranti nell’azione 2 e 3, ha messo a disposizione del personale medico anche la sala presso il Palazzetto dello Sport. A tal proposito si evidenzia che, qualora si volessero effettuare gli screening direttamente in auto, è presente un adeguato spazio esterno di parcheggio annesso alla struttura.