Attualità Primo Piano Ariano, si inaugura la sede dei Carabinieri intitolata al Maresciallo Vicari 13 maggio 2019

Tutto per l’inaugurazione della nuova sede della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Ariano Irpino. L’appuntamento è per mercoledì 15 maggio alle 11, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

La nuova sede della Caserma, ubicata in via Maddalena 8, sarà intitolata al Maresciallo Maggiore Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria” Francesco Paolo Vicari, ucciso il 17 luglio 1975 quando, da Comandante della Stazione Carabinieri di Montefredane, in Grottolella, compì l’atto di valore per il quale venne insignito della citata ricompensa, concessa con D.P.R. 24 maggio 1976 con la seguente motivazione:

“Nel corso di un’operazione notturna per la cattura di un folle che, armato di un fucile da caccia, si aggirava nell’abitato sparando all’impazzata e seminando il panico tra la popolazione, localizzava, nascosto dietro un muretto, il pericoloso demente. Pur consapevole del grave rischio cui si esponeva, si avvicinava cautamente allo squilibrato per sorprenderlo, ma, fatto proditoriamente segno a colpi di arma da fuoco dallo stesso esplosi, cadeva al suolo mortalmente ferito. Fulgido esempio di non comune coraggio e di assoluta dedizione al dovere spinti fino all’estremo sacrificio”.

Al tradizionale taglio del nastro seguirà la visita alla Caserma.