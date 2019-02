Provincia Ariano, seduta di consiglio comunale su Puc e “controllo di vicinato” 7 febbraio 2019

Domani, venerdì 8 febbraio, seduta di consiglio comunale ad Ariano Irpino. Il 12 febbraio invece, in seduta aperta, confronto su “Lioni – Grottaminarda. Voti al Ministero dello Sviluppo Economico”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Della Croce ha convocato il Civico Consesso in seduta ordinaria in prima Convocazione e per lunedì 11 febbraio alle 19, in seconda convocazione, presso la sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti: Commemorazione del Rag. Antonio Mastandrea, relaziona il Consigliere Emerico Maria Mazza; PUC vigente norme di attuazione relative al paesaggio rurale aperto. Applicabilità ed efficacia. Interpretazione, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta; acquisizione di suoli comunali in permuta con realizzazione urbanizzazioni alla Via Brecceto, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta; protocollo di intesa “Controllo di vicinato” tra Prefettura e Comuni. Approvazione, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta; adesione del Comune di Villanova del Battista alla Centrale di Committenza Unica, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta; regolamento per l’utilizzo delle sale del Museo Civico e della Ceramica e della Biblioteca Comunale. Approvazione, relaziona il Consigliere Emerico Maria Mazza; regolamento per la disciplina della diretta streaming delle sedute di Consiglio Comunale. Approvazione, relaziona il Consigliere Alessandro Ciasullo; modifica Regolamento PIP, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta; nomina Comitato Promotore Universiadi 2019, relaziona l’Assessore Mario Manganiello; applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Ricognizione delle casistiche per le quali ricorre l’applicabilità delle riduzioni stabilite con delibere di C.C. n. 33/2010 e n. 33/2011. Definizione modalità di gestione delle istanze. Integrazione, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta; proposta di adesione al Progetto di Apertura Sportelli di Prossimità nei Comuni del Circondario del Tribunale di Benevento. Determinazioni, relaziona l’Assessore Debora Affidato.