Provincia Ariano, scade il 15 febbraio il termine per la richiesta dei pacchi alimentari 13 febbraio 2019

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino ricorda la scadenza del 15 febbraio entro le ore 12,00, questo il termine per la presentazione delle domande per essere inseriti nell’elenco dei cittadini e dei nuclei familiari bisognosi residenti nel Comune di Ariano Irpino, che riceveranno pacchi viveri.

L’iniziativa aderisce al progetto del Banco Alimentare Campano ONLUS denominato “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”.

Le domande dovranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, presso l’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociale dell’Ambito Territoriale A1 – Via Fontananuova 83031 – Ariano Irpino, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo consorzioa1@legalmail.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’Azienda Consortile per le Politiche Sociali – Via Fontananuova – ARIANO IRPINO al numero 0825.872441.