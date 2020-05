Ariano paese covid-free. Ma è quello in provincia di Rovigo: ecco il “segreto”

Alpi – Di certo non conta i 22mila abitanti della “nostra” Ariano. E questo è già un dato importante. C’è una Ariano covid-free in Italia. Purtroppo non è Ariano Irpino, dove i contagiati sono, come si sa, 210. Con 26 morti. Il coronavirus non è arrivato, invece, ad Ariano nel Polesine (Ariàn in dialetto ferrarese), comune di 4.184 abitanti della provincia di Rovigo, in Veneto. Ariano nel Polesine è una delle “isole felici” della pandemia nelle regioni del Nord, le più colpite. Come Vedeseta a Bergamo, Irma a Brescia, Cazzago Brabbia a Varese.

Ieri il Corriere della Sera ha voluto dedicare un articolo a queste fortunate realtà. Cercando di capire il perché il contagio, da queste parti, non sia arrivato. A Vendeseta – un’eccezione in provincia di Bergamo – ad esempio, pare sia stata importante la spesa a domicilio. Una pratica virtuosa insieme alle caratteristiche dei territori e alle abitudini di vita, con una grande dose di buona stella.

E ad Ariano (in Veneto)? La sindaca, Luisa Beltrame, ha detto: “Educazione, prudenza, spazi”. Il tutto condito dalla “paura di uscire” e da una forte presenza sul territorio dei medici di famiglia. Insomma, almeno un’Ariano è stata risparmiata da questo maledetto virus. Nella speranza che la “nostra”, di Ariano, ne esca molto presto.