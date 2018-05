Provincia Ariano, lavori sull’ex SS 90: disagi per la circolazione 29 maggio 2018

Ad Ariano Irpino sulla ex strada statale SS 90, da domani pomeriggio, mercoledì 30 maggio 2018, inizieranno lavori riguardanti il rifacimento di un tratto di linea fognaria in località Maddalena e la sostituzione di un tratto di condotta idrica in località Cardito, altezza “Palazzo Scoppettuolo”.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, è necessaria la chiusura al transito di alcuni tratti delle corsie interessate dai lavori e, all’occorrenza, lo scorrimento delle corsie a senso unico alternato.

Il primo intervento riguarda il ripristino della funzionalità della condotta fognaria in località Maddalena, a valle del costone S. Pietro, e l’altro intervento riguarda la sostituzione di un tratto di condotta idrica che presenta vistose perdite in corrispondenza del “Palazzo Scoppettuolo”.

In una nota l’amministrazione si scusa con i cittadini “per gli inevitabili disagi conseguenti allo svolgimento dei lavori previsti, importanti ed inderogabili, in quanto il tratto di strada è interessato dall’intervento di rifacimento completo del manto stradale, attualmente in corso di realizzazione”.