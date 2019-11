Provincia Ariano Irpino, weekend al teatro con la commedia “L’Ospedale più pazzo del mondo” 12 novembre 2019

Ad Ariano Irpino, riprende la V stagione teatrale 2019/2020 con la commedia “L’OSPEDALE più PAZZO DEL MONDO”, che si terrà presso l’Auditorium Comunale, venerdì 15 novembre alle ore 21, sabato 16 novembre alle ore 20 e domenica 18 novembre alle ore 18,00.

La Rassegna, patrocinata dall”Amministrazione Comunale di Ariano Irpino con delibera di Giunta n. 200 del 10.10.2019 e a cura della Compagnia SulREale, si conferma essere un contenitore culturale dinamico in un percorso di arricchimento culturale versatile e sempre orientato alla qualità dell’offerta.

La stagione teatrale sarà composta da sei spettacoli + 1 fuori abbonamento adatti ad ogni tipo di pubblico, una combinazione vincente in cui la varietà dei titoli e la presenza di artisti locali, amati ed apprezzati, andrà incontro alle esigenze di un vasto pubblico; un cartellone teatrale pensato per incuriosire, per far divertire, per far pensare, emozionare e coinvolgere anche chi, come molti, non è stato ancora sedotto dalla magia del teatro.

“L’Ospedale più pazzo del mondo”, regia Luigi Frasca e aiuto regia Angela Caterina, è una commedia tutta da ridere con battute e personaggi sull’orlo della follia e della comicità esilarante.

“Mancano tre giorni a Natale, e nel tranquillo ospedale Sant’Andrea fervono i preparativi per la consueta recita di Natale ma anche per l’importante conferenza annuale Ponsonby, trampolino di lancio per il Dottor David Mortimere, apprezzato e stimato chirurgo.

Tutto è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Jane Tate con una sorpresa che rischia di mandare all’aria le aspirazioni professionali del chirurgo. Inizia così una serie convulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gags scoppiettanti. Farsa Brillante che scivola tra equivoci e situazioni paradossali”.