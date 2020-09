Politica Ariano Irpino verso le amministrative, la sfida del Partito Pensionati 2 Settembre 2020

La nota del Partito Pensionati: “Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, alle urne anche per il rinnovo del Consiglio Comunale di Ariano, un appuntamento importante, com’è importante la scelta che i cittadini di Ariano, dovranno fare e che si ripercuoterà sul futuro di questa città, seconda per importanza dopo Avellino. Certo, Ariano non è un’isola felice, né, del resto poteva esserlo, tenuto conto del quadro generale, economico e sociale, che ha messo a dura prova, i gangli vitali della nostra società. In questo difficile momento, in cui si dibatte il “sistema Paese”, il Partito Pensionati – ha dichiarato il segretario provinciale di Avellino, Antonio de Lieto – ritiene che vi sia bisogno di una classe politica di elevato livello e comprovata esperienza. L’improvvisazione, la vuota e sterile demagogia, danneggiano non solo l’immagine ed il ruolo della “politica”, ma, soprattutto gli interessi dei cittadini. C’è bisogno di una Ariano proiettata al futuro, dove il lavoro deve essere considerato il problema centrale, il motore dello sviluppo della città, a cui è legato il desiderio dei nostri giovani, di lavorare senza essere costretti ad emigrare e dei tanti ultracinquantenni, che si trovano nella drammatica situazione di non essere né lavoratori, né pensionati, che vivono il dramma di una disoccupazione che umilia e avvilisce. Per le prossime elezioni amministrative, il Partito Pensionati, sosterrà Floriana Mastandrea, candidata al Consiglio Comunale di Ariano, con la lista “Democrazia e Progresso”, ritenendola la più vicina alle ragioni dei Pensionati e sensibile ai punti programmatici del Partito Pensionati, che vanno ben oltre le rivendicazioni strettamente pensionistiche, ma che spaziano dal sostegno alla disabilità, alla sanità, alle problematiche del mondo degli anziani, per i quali chiede un potenziamento dei punti d’incontro e di sostegno. In particolare, affida alla stimata amica Mastandrea, la battaglia per la realizzazione di una “mappa del bisogno”, per far sì che nessuno sia più solo: il Comune va dal cittadino in condizioni di disagio e Partito Pensionati – Segreteria Provinciale via Nazionale 362, Mercogliano (AV) – e-mail: pensionatiav@libero.it – cell. 3356166931 garantisce aiuto, per uscire dall’emergenza. Floriana Mastandrea – ha concluso de Lieto – ha sempre operato nell’interesse del territorio e della collettività e la sua elezione al Consiglio Comunale di Ariano, darebbe più vigore e opportunità a coloro che amano Ariano e sono fortemente impegnati per il suo sviluppo ed il suo futuro”.