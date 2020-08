Provincia Ariano Irpino verso le amministrative, Franza in tour per i rioni 31 Agosto 2020

Nonostante le difficoltà legate alla necessaria adozione delle misure di sicurezza per far fronte all’emergenza Covid-19, Enrico Franza, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia, con l’adozione del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei presidi di protezione individuale, ha scelto di essere comunque vicino alla comunità, mediante una serie di incontri che lo porteranno nei quartieri, nei rioni e nelle contrade arianesi. Si comincia da questa sera, quando il candidato sindaco sarà alle ore 19,30 in contrada Vascavino ed alle ore 21,00 in contrada Turco. Entrambi gli incontri si terranno all’aperto, nelle adiacenze delle chiese delle due contrade. Il primo settembre sarà la volta del rione Martiri (ore 19,30, piazzale della chiesa di Santa Maria dei Martiri) e di contrada Camporeale (ore 21,00, ristorante ‘O Pullastriello), mentre il 2 settembre toccherà all’incontro con la cittadinanza residente in Contrada Frolice (ore 19,30, piazzale della chiesa) e presso il piazzale della Stazione (ore 21,00). La prima fase di incontri con i cittadini, in attesa che vengano stabilite le altre date e località, si chiuderà giovedì 3 settembre con la visita alle contrade Cervo (ore 19,30 presso la chiesa) e Tressanti (ore 21,00, ristorante Marra). Ad ogni incontro parteciperanno, di volta in volta, alcuni dei candidati alla carica di consiglieri comunali che compongono le quattro liste a sostegno di Enrico Franza.