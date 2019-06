Provincia Ariano Irpino verso il ballottaggio: la nota di Ruggiero (FDI) 7 giugno 2019

Pubblichiamo la nota del consigliere comunale di Fratelli d’Italia al Comune di Ariano Irpino Carmine Ruggiero:

“Ariano ha già deciso che il Consiglio Comunale avrà una maggioranza di centrodestra. Ora, con i cittadini, dobbiamo compiere l’ultimo passo che ci separa da un traguardo importante: assegnare a Mimmo Gambacorta la guida di una città che chiede ancora buongoverno, efficienza, e un’amministrazione capace di cogliere le tante opportunità di sviluppo offerte a livello regionale ed europeo.” Lo afferma Carmine Ruggiero, neo consigliere comunale, ed esponente provinciale di Fratelli d’Italia, primo eletto della sua lista.

“La nostra comunità – aggiunge il Consigliere – ha avuto già modo di verificare le qualità di un sindaco che, non solo ha assicurato la amministrazione dell’ordinario, ma ha gettato le basi per far conseguire ad Ariano Irpino nuovi e ambiziosi risultati. Non ultimo quello delle Universiadi, che vedono il nostro comune coinvolto come sede di alcune delle sue manifestazioni più importanti. Circostanza, questa, non solo di grande prestigio, ma anche significativa in termini di ritorno economico per le nostre attività commerciali e le strutture ricettive.”

“Ora occorre assicurare la continuità con innesti che servano a rendere ancora migliore l’esperienza amministrativa fin qui realizzata. Con una classe dirigente che sia all’altezza delle aspettative dei cittadini e che eccella in termini di progettualità. Ciò al fine di fare di Ariano una realtà al passo con i tempi e in linea con gli elevati standard di efficienza che – conclude Ruggiero – sempre più vengono richiesti agli amministratori locali.”