Provincia Ariano Irpino, questa sera Luparella inaugura la campagna elettorale 31 Agosto 2020

Lo staff elettorale di Marcello Luparella, candidato sindaco ad Ariano Irpino, annuncia l’apertura della campagna elettorale: “Questa sera alle ore 20.30, in Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, si terrà l’apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato sindaco Marcello Luparella. Sarà presentata ai cittadini la squadra dei candidati delle cinque liste che lo sostengono – Ariano Convincente, Ariano di tutti, Insieme per Ariano, Ariano che produce, Siamo Ariano. Verranno illustrati i punti salienti del programma elettorale della coalizione. Lo spirito è quello di avvicinarsi alla gente, tenendo conto del momento delicato dovuto alla pandemia, in modo autentico. Mossi dalla volontà di dare inizio a un rapporto sano e fruttuoso di conoscenza e di interlocuzione con le persone. L’incontro vedrà l’intervento del candidato sindaco Marcello Luparella e dei rappresentanti di ogni lista del Patto Civico per Ariano. Saranno rispettate le regole anti-covid previste, con l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico. Per evitare assembramenti, è possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano”.