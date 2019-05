Politica Ariano Irpino, la Lega fa sentire la sua voce 15 maggio 2019

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Sabino Morano:

“Sabato ad Ariano Irpino è avvenuto l’incontro della Lega, con la partecipazione straordinaria del coordinatore regionale l’onorevole Gianluca Cantalamessa. A moderare l’incontro è stato il portavoce cittadino della Lega ad Ariano irpino e candidato al consiglio comunale Antonio Loffredo.

Ad aprire il dibattito è stato il segretario della lega in provincia di Avellino Sabino Morano, affermando l’importanza di una politica forte e coerente che non scende a patti con chi ha distrutto questo territorio. Affermando che la sfida ad Ariano sia fondamentale per le sorti dell’intera irpinia, mettendo la aprila fine a qualche personaggio del passato.

Successivamente è stato il turno di Giuseppe D’Alessio portavoce provinciale della lega giovani Avellino, ha suonato la carica per le imminenti elezioni. Ringraziando tutti, in modo particolare Sabino Morano per aver creato prima una comunità e poi un grande partito. Il giovane esponente, ha voluto evidenziare il grande ed ambizioso progetto di affiancare il talento con l’esperienza, di un candidato sindaco che da tempo combatte per gli ultimi e che ha le mani sporche di terra, ma la coscienza pulita.

Ha poi ringraziato i ragazzi impegnati in questa sfida come il neo portavoce cittadino della Lega Giovani Ariano Irpino Antonio Lo Conte e i candidati Marilena De Lillo, Lucia Squarcio e Adriano Cardinale.

Subito dopo la parola e stata lasciata ad Antonio Lo Conte neo portavoce cittadino della lega giovani ad Ariano Irpino, rassicurano l’impegno e la costanza per il territorio e per il partito.

È stato poi il turno di Ettore de Conciliis che come sempre ha fatto tremare i cuori, dei presenti e di chi lo seguiva in diretta Facebook. Affermando che c’è una parte della città che ha deciso di ribellarsi dinanzi agli schemi e al regolamento dei tiranni. Affermando che un’eventuale vittoria ad Ariano sarà emblematica per l’intera provincia di Avellino.

È stato poi il turno del coordinatore regionale l’onorevole Gianluca Cantalamessa, attaccando la vecchia politica meridionale che ha fallito miseramente sul territorio. Valorizzando l’azione della lega in Campania, utilizzando questa frase importante “la lega e la somma dell’amore di ognuno di voi nei confronti delle nostre terre”.