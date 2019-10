Provincia Ad Ariano Irpino la 2^ Giornata Diocesana della Comunicazioni Sociali 4 ottobre 2019

“Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di

amicizia” è il titolo del messaggio del Papa per la 53 a Giornata mondiale delle comunicazioni

sociali. Come tradizione, il testo del Messaggio del Pontefice è stato diffuso il 24 gennaio, in

occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

Il tema che il Santo Padre Francesco ha scelto quest’anno riguarda “le nuove tecnologie

digitali” le quali “stanno determinando cambiamenti fondamentali nei modelli di comunicazione

e nei rapporti umani. Questi cambiamenti sono particolarmente evidenti tra i giovani che sono

cresciuti in stretto contatto con queste nuove tecniche di comunicazione e si sentono quindi a

loro agio in un mondo digitale che spesso sembra invece estraneo a quanti di noi, adulti,

hanno dovuto imparare a capire ed apprezzare le opportunità che esso offre per la

comunicazione”. Nel messaggio di quest’anno, il pensiero del Santo Padre “va quindi in modo

particolare a chi fa parte della cosiddetta generazione digitale (…) Tali tecnologie sono un

vero dono per l’umanità: dobbiamo perciò far sì che i vantaggi che esse offrono siano messi al

servizio di tutti gli esseri umani e di tutte le comunità, soprattutto di chi è bisognoso e

vulnerabile”.

In comunione con la Chiesa universale e a partire dal tema indicato dal Santo Padre, la

nostra Diocesi organizza la 2 a Giornata diocesana delle comunicazioni sociali. L’iniziativa si

terrà mercoledì 9 ottobre 2019, presso l’Auditorium comunale di Ariano Irpino, con

inizio alle ore 10.00. L’evento diocesano nasce dall’intenzione di incontrare, innanzitutto,

coloro che sono impegnati nel mondo del’informazione ed offrire riflessioni per una

comunicazione che metta al centro la persona e che abbia il coraggio di farsi prossima a tutti.

La comunicazione, inoltre, è chiamata a favorire una cultura dell’incontro, grazie alla quale si

possa imparare a guardare la realtà quotidiana con consapevole fiducia. Su tali premesse,

l’invito all’evento diocesano è esteso, dunque, a tutta la comunità ecclesiale, ai parroci, ai

sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, ai fedeli laici e tra questi ultimi, in particolare, a

coloro che sono impegnati nel cammino scolastico. È ben noto, infatti, come la Scuola, quale

luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze, spesso includa nel suo progetto

educativo iniziative formative legate al settore del giornalismo.

Nelle riflessioni ispirate al tema scelto da Papa Francesco, saremo dunque guidati dal

nostro Vescovo, S. E. Mons. Sergio Melillo, e dalla dottoressa Lucia Capuzzi, giornalista

di Avvenire (redazione Esteri), con un particolare impegno per le questioni latinoamericane.