Provincia Ariano Irpino, Franza inaugura la campagna elettorale 28 Agosto 2020

Sabato 29 agosto, in Piazza Plebiscito, ad Ariano Irpino, apertura della campagna elettorale del candidato sindaco Enrico Franza. Accompagnato dai candidati delle quattro liste collegate (Ariano Futura, Democratici per Ariano, Movimento Cinque Stelle e Partito Socialista Italiano) Enrico Franza incontrerà la cittadinanza alle ore 20,30, nel rispetto delle norme a tutela della salute, con l’utilizzo di mascherine e nell’osservanza del distanziamento. Si riparte dopo una parentesi caratterizzata da mesi intensi, contrassegnati da innumerevoli incontri, confronti, difficoltà e rivendicazioni a difesa della Città. Il programma di Franza si basa sulla fiducia, sul sostegno e vicinanza da parte degli elettori, ma anche sulla volontà di riscatto, sul bisogno di ottenere risposte e sulla necessità di ripartire con il piede giusto, sulla scorta di idee e progetti da realizzare, sulle attività partecipate per individuare le esigenze e le sfide da cogliere. “Quanto sia importante la consapevolezza che ognuno di noi ha di sé come parte integrante di una storia comune che è la nostra Ariano, l’abbiamo imparato, nostro malgrado, sulla nostra pelle, con l’esperienza traumatica del covid – si legge nelle righe di introduzione al fitto programma elettorale -. Una consapevolezza che ci ha restituito l’immagine di una città che dinanzi alle avversità si riscopre solidale, senza mai cedere di un passo agli egoismi, ma condividendo soluzioni e prospettive. Prospettive, termine fin troppo abusato per chi non guarda oltre la propria, di prospettiva. Quale, allora, prospettiva per la nostra città, se non quella di guardarci negli occhi e dirci tutto, con la sincerità di chi sa che di difficoltà ne abbiamo vissute e forse ne vivremo ancora, ma che di certo, come già accaduto, sapremo superarle a testa alta, con la consapevolezza che siamo un grande popolo. Io lo so, e lo sapete anche voi. Io so, come sapete anche voi, che quel che troverete qui di seguito – afferma il candidato alla carica di primo cittadino riferendosi proprio al programma della coalizione – richiederà tempo, energie e talvolta tante vittorie quante sconfitte, ma questo è ciò che so: sappiamo della nostra Ariano, e di sicuro non può e potrà mai essere abbastanza. Mi auguro, però – conclude -, di poter scrivere le pagine del nostro domani insieme e poter dire ancora una volta: “Abbiamo saputo avere fiducia”.