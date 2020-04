Ariano Irpino, domenica messa in suffragio per le vittime del Covid-19

Domenica 3 maggio, 4a di Pasqua, il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, S.E. Mons. Sergio Melillo, celebrerà la Santa Messa che sarà, come di consueto, trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi (Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia). La Celebrazione eucaristica inizierà alle ore 11:00 e sarà trasmessa dalla Cattedrale di Ariano Irpino. Questa domenica, il Vescovo celebrerà l’Eucarestia in suffragio per tutte le vittime del Covid-19 della Diocesi.

Il Vescovo continuerà, come dall’inizio di questa emergenza, ad essere vicino alla propria comunità diocesana anche domani 30 aprile (giovedì) alle ore 17:00 attraverso la recita del Santo Rosario dal Santuario di Valleluogo, in prossimità dell’inizio del mese dedicato alla Madonna. Sarà possibile pregare il Santo Rosario con il Vescovo seguendo, anche in questo caso, l’evento in diretta streaming su Facebook.