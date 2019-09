Provincia Ariano Irpino, consiglio comunale con 22 argomenti all’ordine del giorno 4 settembre 2019

Consiglio comunale ad Ariano Irpino convocato per oggi in prima convocazione alle 17,00 e, ove occorra, in seconda convocazione per domenica 5 settembre 2019 alle ore 20,00. Ben 22 gli argomenti all’ordine del giorno.

1. Nomina componenti della Commissione Comunale per la tenuta Albi Giudici Popolari, relaziona il Presidente del Consiglio Comunale Giovannantonio Puopolo;

2. Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Sentenza n. 334/2019 del Tribunale di Benevento. Tedeschi Amedeo c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

3. Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Sentenza n. 336/2019 del Tribunale di Benevento. Schiavo Villani Anna c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

4. Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Sentenza n. 451/2019 del Tribunale di Benevento. Perrina Michele c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

5. Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Sentenza n. 191/2019 del Giudice di Pace di Ariano Irpino. De Feo Elia c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

6. Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Sentenza n. 1021/2019 del Tribunale di Benevento. Matullo Fabrizio e Matullo Carmine c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

7. Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Ordinanza del 02.05.2019 del Tribunale di Benevento. Spagnoletti Cristina e Castagnozzi Raffaele c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

8. Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Sentenza n. 199/2019 del Giudice di Pace di Ariano Irpino. Tulipano Angelina c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

9. Riconoscimento debiti fuori Bilancio. Sentenza n. 231/2019 del Giudice di Pace di Ariano Irpino. Manganiello Anna c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

10. Riconoscimento debiti fuori Bilancio. Sentenza n. 73/2019 del Tribunale di Benevento. Diocesi di Ariano Irpino/Lacedonia c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

11. Riconoscimento debiti fuori Bilancio. Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016. Lavori di somma urgenza per depuratore Località Cardito, relaziona l’Assessore Vito De Luca;

12. Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Sentenza n. 4305/2019 della Corte d’Appello di Napoli. La Manna Viviana c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

13. Assestamento Generale e Salvaguardia equilibri del bilancio 2019/2021, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

14. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, relaziona il Presidente del Consiglio Comunale Giovannantonio Puopolo;

15. Fondazione Mainieri: nomina componenti del CdA, relaziona il Presidente del Consiglio Comunale Giovannantonio Puopolo;

16. Sospensione accertamenti delle cartelle Tarsu e Tari anno 2013. Direttive agli uffici, relaziona il Consigliere Giovanni La Vita;

17. Comunicazione al Consiglio Comunale della Delibera di Giunta Comunale 103 del 29.4.2019 ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva”, relaziona relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

18. Documento CGIL, CISL, UIL su autonomia differenziata. Determinazioni, relaziona il Consigliere Domenico Gambacorta;

19. Regolamento sull’utilizzo di locali di proprietà comunale per finalità commerciali. Determinazioni, relaziona il Consigliere Domenico Gambacorta;

20. Regolamento per incarichi legali. Indirizzi, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro;

21. Regolamento per incarichi tecnici. Indirizzi, relaziona l’Assessore Vito De Luca;

22. Regolamento per incarichi fiscali. Indirizzi, relaziona l’Assessore Laura Cervinaro.