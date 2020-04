Attualità Ariano Irpino, buoni spesa comunali: ecco le attività che hanno aderito 19 aprile 2020

La Confcommercio di Ariano Irpino ha raccolto immediatamente l’appello del Comune alla collaborazione rispetto alla profonda emergenza sociale oltre che sanitaria causata dal Covid-19.

Si tratta delle lista delle attività alimentari e per la igiene della persona nelle quali potranno essere utilizzati i Buoni Spesa municipali e messi in campo per fronteggiare la situazione di difficoltà quotidiana soprattutto nelle fasce più deboli e disagiate della popolazione, che ad oggi sono stati distribuiti alle famiglie aventi diritto nel numero di 300.

Le famiglie, o comunque chi attraversa un momento di bisogno, potranno dunque avvalersi – secondo una serie di criteri curati dalla stessa amministrazione – dei Buoni Spesa e rivolgersi per effettuare acquisti di generi di prima necessità in una ventina di esercizi commerciali nostri associati.

“Un atto di disponibilità ed attenzione sociale alla quale Confcommercio di Ariano Irpino – dice il responsabile per Ariano Nicola Grasso – ha voluto partecipare in questa situazione di particolarissima urgenza”.

L’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

ELENCO DELLA ATTIVITA’ CHE HANNO ADERITO:

COSTA DELLE ROSE

Via Viggiano 33

MINI MARKET LO CONTE

Corso Europa 33

MACELLERIA DA GUIDO

Corso Vittorio Emanuele 35

EUROSHOP RUBINO

Via Vitale

SUPERMERCATO CICCARELLI

Via Martiri Perazzo

SUPER LATTICINI LO CONTE

Via Petrara

MACELLERIA FIORE GENNAR

Vico V Guardia

ALIMENTARI, ORTOFRUTTA, DETERSIVI E DIVERSI di Melito Carmela

C.da Camporeale 3

FARMASANITARIA INSIEME

Via Maddalena S. Pietro 10/c

VERNACCHIO GIORDANO

Via S. Antonio

L’ORTO DI NELLA

Via Cardito 1

PANIFICIO LE TRADIZIONI DEL TRICOLLE

Via Cardito 5

GUSTI & SAPORI di Mastandrea R.

Via vico V Vitale 59/b

SUPERMERCATO VITILLO GERARDO

Via Brecceto

OASI DELLA FRUTTA

Via XXV Aprile

AZ SUPERMARKET

Via Calvario 5

LA PROFUMERIA

Via Guardia 128

ALIMENTARI AL CENTRO

Via Parzanese

FRUTTA E VERDURA E PRODOTTI ALIMENTARI MANGANIELLO MARCO

Via Cardito; 0825/455450. Sconto 3%

SUPER ALIMENTARI DA LEOPOLDO Via Tribunali 22

338/981547; sconto 5% – Consegna a domicilio

ERBOLARIO PADULA

P.zza Plebiscito; 0825/872839; consegna a domicilio

LEPROFUMERIE di Molinario G.

Via Umberto

334/7041203

Igiene persona e casa

334/7041203

Sconto 3%. Consegna a domicilio

Via Cardito

Via Martiri

Via Fontananuova

0825/872044

Consegna a domicilio località Cardito, Torana, S. Pietro

0825/891347