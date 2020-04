Cronaca Ariano Irpino, autombulanza bloccata dalla neve: liberata dal personale Anas 1 aprile 2020

Hanno lavorato nel cuore della notte per liberare una strada dalla neve, caduta in abbondanza, per consentire l’uscita di un’autoambulanza per il trasferimento di un bambino da un ospedale a un altro. E’ accaduto in corrispondenza della Statale 90, ad Ariano Irpino. Allertato dai carabinieri, il personale dell’Anas ha effettuato un intervento di sgombero neve dal piano viabile lungo un tratto di strada comunale, scortando gli operatori sanitari lungo l’intero percorso.

Le precipitazioni nevose hanno interessato le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, dove il tempestivo intervento di Anas ha permesso di garantire la transitabilità di tutte le arterie viarie.

Nel dettaglio, la neve è stata abbondante lungo le statali 87 “Sannitica”, 212 “della Val Fortore” e 212/VAR “Variante di Pietrelcina”, in provincia di Benevento, lungo la SS166 “degli Alburni”, in provincia di Salerno e lungo le SS7 “Appia/Ofantina”, SS691 “Fondo Valle Sele”, 265 “Valle Isclero” e 90 e 90/bis “delle Puglie”, tra le province di Caserta ed Avellino.

Anas ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Il dettaglio delle tratte interessate dal provvedimento è disponibile al link www.stradeanas.it/it/piani-interventi.

