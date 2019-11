Provincia Ariano Irpino, l’associazione Panacea inaugura la nuova sede 27 novembre 2019

Sabato 30 Novembre alle ore 10,30 inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Panacea ONLUS

presso Rione Piano di Zona ad Ariano Irpino. L’Associazione Panacea di Ariano Irpino festeggia sette anni di

attivita’ ( e’ stata costituita nell’anno 2012) ed ha al suo attivo numerose attivita’ svolte soprattutto nel

campo sociosanitario . Tra le principali attivita’ il sostegno alle fasce deboli ( anziani , diversamente abili )

collaborando con l’Istituto di assistenza per anziani F. Capezzuto e la Fondazione Mainieri centro

socioeducativo per diversamente abili di Ariano Irpino ; campagne di informazione e prevenzione sulla

salute . Ha donato defibrillatori semiautomatici alle strutture sportive di Ariano Irpino ed all’Istituto

Capezzuto per la prevenzione secondaria della morte improvvisa . Ha svolto assistenza sanitaria a

numerose manifestazioni e fiere e trasporti secondari assistiti con ambulanza . Ha svolto numerosi

progetti sociosanitari finanziati dalla Fondazione con il Sud , dal CSV Irpinia solidale , dall’OPM tavola

Valdese , dalla Fondazione Banco di Napoli . Ha organizzato numerosi Convegni scientifici e collabora per

attivita’ sociali con il Consorzio Sociale Piano di Zona A1 e con altri Enti ed Associazioni . E’ inserita nell’Albo

delle Associazioni del Comune di Ariano Irpino ed e’ iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di

Volontariato ed ha aderito al Bando del Servizio Civile Universale. Il programma della giornata prevede alle

ore 9,30 esercitazioni di scenari di emergenza che coinvolgeranno gli alunni delle scuole secondarie di I

grado , alle ore 10,00 inaugurazione del pulmino attrezzato per trasporto anziani e diversamente abili

acquistato con il contributo della Fondazione Banco di Napoli e BCC Flumeri , alle ore 10,30 la cerimonia di

inaugurazione con il taglio del nastro della nuova sede ed un tavola rotonda sul tema del volontariato.

Interverranno Don Alberto Lucarelli , la Presidente dell’Associazione Panacea Ersilia Sfarzo ,il responsabile

scientifico dell’Associazione Maurizio Lo Conte , la volontaria dell’Associazione Panacea Maria Spina

Pratola ,la responsabile della sede CSV di Ariano Irpino , Maura Cappuccio , il Sindaco di Ariano Irpino

Enrico Franza , la Direttrice della Asl Avellino Maria Morgante , la Presidente del Consiglio regionale On.

Rosetta D’Amelio ; modera il Dirigente Medico Pasqualino Molinario . Seguira’ un buffet preparato dagli

studenti della Scuola Alberghiera di Ariano Irpino . Saranno presenti le massime autorita’ civili , militari e

religiose , i responsabili delle Associazioni . La nuova sede e’ ubicata in un quartiere molto popolato ed

avra’ una funzione sociale importante ; occorre una sinergia tra le Istituzioni ed il Terzo settore ,

considerando il mondo del volontariato una risorsa preziosa . Nell’ambito della cerimonia di inaugurazione

della nuova sede sara’ annunciato l’avvio dei nuovi progetti gia’ approvati di Mobilita’ Assistita (

Fondazione Banco di Napoli ) , di Alfabetizzazione informatica degli anziani del Centro Sociale ( Nonno ti

connetto/OPM Tavola Valdese ) e l’inizio del corso di primo soccorso di base . La cittadinanza e’ invitata a

partecipare