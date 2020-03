Ariano Irpino, ASD Over 35 dona due sanificatori all’ospedale Frangipane

Sport e solidarietà sotto la bandiera del campionato di calcio Over 35 della città di Ariano. L’ASD Over 35 ha deciso di scendere in campo, questa volta, per giocare una partita decisiva per la città, che non ammette sconfitte: quella contro Covid 19. Un avversario subdolo e sleale che impone un’unica strategia di gioco: riscoprire il valore dell’essere comunità, dell’unione e della solidarietà.

Proprio per questo motivo, l’Over 35 ha deciso di dare il suo contributo nella lotta all’epidemia che ha sconvolto l’Italia e la città di Ariano Irpino donando due sanificatori all’ospedale Frangipane di Ariano, destinati al pronto soccorso e al reparto di medicina.

Spiega Giancarlo Sicuranza, presidente di ASD Over 35: “In riferimento all’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’Italia ed in particolare il nostro paese, abbiamo pensato di dare il nostro contributo. Abbiamo scelto di donare dei sanificatori perché alcuni dei nostri calciatori sono operatori sanitari e tramite la loro testimonianza abbiamo compreso la difficile situazione che vivono medici, infermieri e operatori sanitari in questo terribile momento, soprattutto in merito al reperimento di dispositivi DPI. Ci è sembrato perciò opportuno fare una donazione in tal senso”.

All’indirizzo dell’associazione sportiva sono giunti i ringraziamenti dei dirigenti medici e del personale infermieristico del pronto soccorso e del reparto di medicina. L’associazione ASD Over 35 ha effettuato un ulteriore donazione all’ AIOS per i bisogni alimentari delle famiglie in difficoltà.