Provincia Ariano, il Movimento 5 Stelle ringrazia gli elettori 17 marzo 2018

Oggi, a partire dalle ore 18, presso il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino, il Movimento 5 Stelle ringrazierà gli elettori in un incontro pubblico. Interverranno: Generoso Maraia, Carlo Sibilia, Maria Pallini, Ugo Grassi e Michele Gubitosa.

“Sarà l’occasione per analizzare il risultato elettorale e per evidenziare la rivoluzione democratica prodotta dalle ultime elezioni – scrivono i pentastellati in una nota – Elezioni che hanno visto infatti la sconfitta delle solite famiglie che per anni hanno dominato la scena politica locale, spazzate via da un voto dato al progetto del Movimento 5 Stelle.

Il nostro Rally per l’Irpinia non è finito, stiamo anzi lavorando per il prosieguo di questa rivoluzione con le prossime elezioni amministrative, che ci auguriamo possano ancora una volta dimostrare la fiducia dei cittadini nel progetto del M5S e il rifiuto di un vecchio modo di fare politica che tanti danni ha provocato al nostro Paese.

Una nuova classe dirigente sta nascendo in Italia e in Irpinia. Una classe dirigente nata dal sogno di tanti cittadini di poter finalmente avere una classe politica che faccia esclusivamente gli interessi del Paese”.