Ariano resiste all'emergenza: ecco nuovi posti di terapia sub intensiva 27 marzo 2020

Nell’ambito del Piano di Potenziamento del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino per l’emergenza Covid-19, saranno attivati a partire da domani 4 posti di terapia sub intensiva, oltre ai 7 di terapia intensiva già attivati e i 32 posti attivati nell’area Covid medica non intensiva.

La prossima settimana, inoltre, verranno attivati altri 4 posti di terapia intensiva e 6 di sub intensiva, così come programmato dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, al fine di offrire in una situazione di grave emergenza sanitaria una risposta efficace ed adeguata ai cittadini arianesi e irpini.