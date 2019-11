Provincia Ariano dice no alla violenza di genere: una settimana di iniziative 21 novembre 2019

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2019, in stretta collaborazione con la rete di associazioni al femminile presenti sul territorio, ha pianificato un’intera settimana di iniziative volte a sensibilizzare e informare la cittadinanza sul problema della violenza di genere e spingere ad agire per il cambiamento.

Di seguito il calendario degli eventi della rassegna

Ariano dice no! alla violenza di genere

Sabato 23 novembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00, presso il polo didattico e museale della ceramica in via Conservatorio si terrà “Fiabe d’argilla”, a cura dell’Associazione Cultura Attiva; lunedì 25 novembre alle ore 17.00 presso la sala consiliare di palazzo di città si terrà “Ariano dice no! Alla violenza di genere “, incontro con le donne della giunta e del consiglio comunale, le responsabili di “Ananke”, centro antiviolenza dell’ambito territoriale A1, le rappresentanti delle associazioni cittadine e i ceramisti arianesi che hanno aderito al progetto “scarpette rosse”.

Lunedì 25 novembre alle ore 18.00 presso il Museo civico e della ceramica in via d’Afflitto si terrà “non serve un’arma per essere violenti”, a cura dell’associazione Fidapa. Mercoledì 27 novembre alle ore 17.30 presso la sala convegni del Palazzetto dello Sport nel rione Cardito si terrà l’incontro dibattito su “La violenza ha mille volti … impara a riconoscerla”, a cura dell’associazione “Vizio di leggere”; venerdì 29 novembre alle ore 17.00 presso il Museo civico e della ceramica in via d’Afflitto si terrà “La violenza non è uno sport”, a cura di Panathlon club. Sabato 30 novembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca comunale “P.S.Mancini” in via prolungamento mMrconi si terrà

“la violenza di genere esiste”, a cura dell’associazione culturale Tempra edizioni.