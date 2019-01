Provincia Ariano, avvisi di accertamento Imu su aree fabbricabili 14 gennaio 2019

Il Comune di Ariano Irpino ha notificato accertamenti relativi ad aree fabbricabili previste dal PUC: 538 per l’anno 2012, 591 per l’anno 2013 e 604 per l’anno 2014.

I cittadini, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, possono presentare istanza all’ufficio tributi di annullamento/rettifica. L’istanza di autotutela dovrà essere corredata da idonea documentazione che permetta la valutazione della pratica, in particolare dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione delle caratteristiche limitative all’edificazione, documentazione catastale all’attualità e ogni utile documento anche di natura tecnica a dimostrazione della sussistenza delle limitazioni all’edificabilità.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni dei casi previsti dalla normativa comunale per ottenere eventuali riduzioni: terreno gravato da servitù passiva; terreno su cui insistono vincoli e problematiche di varia natura (fasce di rispetto stradali,fasce di rispetto ferroviario, aree archeologiche, aree a rischio frane, impossibilità di rispettare le distanze, lotto minimo, ecc.).

L’ufficio provvederà a riscontrare tutte le istanze in tempo utile a consentire al contribuente la presentazione di eventuale ricorso in Commissione Tributaria (60 gg dalla notifica dell’atto). Si precisa altresì che gli accertamenti notificati non prevedono sanzioni.