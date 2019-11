Attualità L’arianese Miriam Surro alla European Utility Week a Parigi 14 novembre 2019

È attualmente in corso all’Expo Porte de Versailles di Parigi la nuova edizione

dell’European Utility Week, piattaforma in cui i principali attori dell’ecosistema energetico

intelligente si riuniscono per discutere la strategia europea per raggiungere una

transizione graduale verso un approvvigionamento energetico a basse emissioni di

carbonio.

Tra le 20 startup su base europea selezionate per partecipare all’evento anche MiDo,

fondata nel 2015 dagli ingegneri Miriam Surro e Domenico Lamboglia. Una realtà nata tra

Avellino e Potenza che con il tempo è cresciuta, tanto da rappresentare il Made in Italy

anche all’estero.

Miriam Surro, ingegnere informatico, ben rappresenta il nuovo volto dell’imprenditoria

femminile italiana, preparata, appassionata e che guarda al futuro con un approccio etico.

Il focus dell’attività di MiDo, infatti, è la realizzazione di prodotti per il controllo intelligente

delle risorse idriche.

I loro sistemi Internet of Things si avvalgono dell’integrazione ed evoluzione delle più

innovative tecnologie presenti sul mercato LoRaWan, NBIoT, LTE E GPRS. Si tratta di

strategie di misurazione che permettono, attraverso la telelettura, il monitoraggio delle

risorse idriche di aree urbane ed extraurbane. L’obiettivo è di contenere le perdite fisiche

per evitare disastri ecologici, ma anche quelle amministrative che rappresentano costi e

mancati guadagni. Inoltre questi sistemi permettono di rispondere alla crescente necessità

di dotarsi di sistemi di telegestione, per la fornitura e il monitoraggio smart dei consumi,

richiesti dalle nuove normative comunitarie che impongono una regolazione tecnica

nell’individuazione di sistemi che misurino e contabilizzino gli impieghi delle risorse idriche.

I sistemi di Smart Metering MiDo sono capaci di monitorare in tempo reale i consumi idrici

per ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza di ogni abitazione. Ogni intervento ha

l’obiettivo di rendere smart e più efficiente la rete idrica proiettandola nel futuro e

contribuendo a migliorare il benessere delle persone.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l’acqua è fonte di vita, un bene fondamentale per gli

uomini come per gli animali e le piante, ma è una risorsa non inesauribile.

Il futuro di questo bene preoccupa, proprio perché inizia a scarseggiare. Il cambiamento

climatico, le abitudini di consumo errate e reti di distribuzione datate e stressate pongono

l’accento sulla necessità di una migliore gestione della risorsa.

E MiDo vuole dare il suo prezioso contributo, dimostrando ancora una volta il valore dei

professionisti del nostro paese.