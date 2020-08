Politica AreaDem Irpinia, De Feo: “Ciarcia una garanzia” 21 Agosto 2020

La nota di Antonio De Feo, AreaDem Irpinia: “In queste settimane si è perso di vista l’obiettivo prioritario della politica in prossimità delle elezioni per il consiglio regionale della Campania. Il Partito Democratico è stato ostaggio di un rocambolesco e snervante gioco al massacro. Alla fine non ci sono nè vincitori e nè vinti, ma ha prevalso il dialogo della Politica, la mediazione, il buonsenso e la scelta del nome di Ciarcia mette in evidenza che per gestire la cosa pubblica ci vuole il consenso, la capacità, la coerenza e la fiducia di una squadra. Ora la strada si fa ancora più dura, tutta in salita, perchè bisognerà, in poco tempo, dimostrare ciò che molti già sanno e cioè che Michelangelo Ciarcia è un progetto per l’Irpinia serio e coerente con le attese e le potenzialità. Ciarcia rappresenterà una voce che dialogherà sempre con tutti i 118 comuni irpini; sarà il collante di una piattaforma programmatica costruita negli anni e che non è uno specchietto per le allodole, ma una speranza per questa terra. AreaDem ha chiesto a Michelangelo la sua disponibilità e non solo lo sosterrà, ma lo aiuterà passo dopo passo, mettendo a disposizione forze e storie personali che privilegiano il senso dell’appartenenza e il difficile lavoro in team. Nella dialettica politica ci sarà chi porterà avanti le proprie ragioni urlando più forte e screditando con con ogni mezzo l’avversario, Michelangelo Ciarcia continuerà a tenere un tono dimesso e privilegerà l’ascolto, perchè le promesse appartengono al vecchio. La forza di questa proposta sta nel candidato e nelle persone che lo sostengono, che sono tutti protagonisti, a proprio modo, di una possibilità per l’Irpinia e per la Campania”.