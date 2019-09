Attualità In Evidenza Primo Piano Area Vasta, il sindaco di Summonte: “Abbiamo prodotto poco fino ad oggi. Ora le premesse per cambiare rotta” 4 settembre 2019

Alpi – All’incontro sull’Area Vasta, ha preso parte anche il sindaco di Summonte, Pasquale Giuditta. Il quale sembra ottimista per il futuro del progetto. “Noto – afferma – che ci sono le premesse per cambiare rotta. Fino ad oggi, abbiamo prodotto poco come Area Vasta. Forse non si era percepito fino in fondo che ruolo le dovessimo dare. Oggi mi sembra che il ragionamento sia più proficuo, c’è l’idea di un progetto comune, di un grande progetto, di una strategia di crescita complessiva per il territorio”.

“Nei progetti – prosegue il sindaco di Summonte – saranno inseriti servizi utili ai cittadini. Sul turismo c’è la visione e la volontà di diventare un punto di riferimento per la Campania e non solo, con una strategia di lungo termine. Dobbiamo fare sistema, a Summonte iniziamo a registrare buoni numeri nel settore, ma da soli non potremo mai farcela. Bisogna ragionare in termine di una grande area del Partenio che vada da Avella fino a San Martino Valle Caudina, con Avellino punto di riferimento importante. Si deve ragionare per aree omogenee”.