Politica “Area Sempre Avanti”, primo bilancio dopo le Primarie Pd 9 marzo 2019

Si è riunito ieri il coordinamento di Area Sempre Avanti che si richiama alla mozione congressuale di Giachetti/Ascani per fare un’analisi del voto delle primarie del 3 marzo in provincia di Avellino.

“Prima di qualsiasi commento il coordinamento ritiene doveroso esprimere la massima gratitudine a quanti, con il loro voto, hanno voluto esprimere non solo la vicinanza alle ragioni politiche della mozione ma anche la testimonianza di un malessere diffuso tra gli iscritti, militanti e simpatizzanti del Partito Democratico”, precisa il coordinatore Ivan Clemente.

“1873 donne e uomini, distribuiti in modo abbastanza omogeneo sul territorio provinciale, con il loro voto, hanno voluto mandare un segnale di discontinuità rispetto ad un concezione della politica che sta portando al declino e all’inconsistenza sociale e politica il partito”.

Con pochi riferimenti organizzati una simile affermazione può essere possibile solo se sostenuta dalla passione politica che nonostante tutto alimenta ancora tanti elettori Pd.

“Lo scetticismo con il quale era stata accompagnata la nostra lista era frutto della convinzione che senza big in campo non fosse possibile avere consenso. Invece così non è stato e l’elezione del capolista, Marco Parrella, sta a dimostrarlo”.

Il coordinamento ha anche valutato le iniziative da intraprendere per dare continuità alla propria azione, valutando “che non può ritenersi esaurita la funzione dell’Area e che pertanto si muoverà per coinvolgere nell’azione politica quanti hanno sostenuto la nostra lista”.

“E per questo motivo che valuteremo, all’interno della geografia politica del partito, con quanti ci potranno essere momenti di collaborazione in relazione alla vicinanza dimostrata all’Area SempreAvanti o per coincidenza di finalità politica che nel tempo dovesse maturare”.

“Intanto prendiamo le distanze dallo stucchevole dibattito tra guelfi e ghibellini che si è acceso in questi giorni, tra i fautori del tutti a casa e quelli del risveglio giovanilistico. Il rinnovamento non si fa con l’anagrafe ma con le capacità e competenza di chi viene chiamato a ruoli dirigenti. Il successo può anche arrivare ma se è senza spessore e cultura ha breve durata e intanto serve solo a dare continuità al potere dei soliti”.

“In città intanto è cominciata la querelle sulla scelta del nuovo sindaco, con nomi soliti e qualche novità lanciata per vedere che effetto fa. Il pericolo da scongiurare è quello solito del coniglio pescato nel cilindro, come avvenuto nelle ultime due elezioni comunali. Occorre, per quanto ci riguarda, prima decidere se presentarsi con una lista di partito e con un proprio candidato o eventualmente definire confini e modalità di coalizioni”.

“Certamente non si può non tener conto delle responsabilità di chi ha portato alla sconfitta il Pd e il centrosinistra alle ultime elezioni, lasciando la città nel degrado e nella decadenza sociale ed economica. Siamo, perciò, convinti che sia urgente un confronto tra le varie componenti per valutare le iniziative da assumere per ritrovare la credibilità dei cittadini, con un progetto per la città e un programma credibile e condiviso”.