Attualità Ardolino: “Basta con le passerelle della politica in vista delle regionali” 2 dicembre 2019

La nota di Giovanni Ardolino, presidente nazionale dell’Acai, Associazione condomini assegnatari ed inquilini:

“Con l’avvicinarsi della scadenza elettorale delle regionali, Avellino e l’Irpinia sono

diventate palcoscenico delle sfilate di politici nazionali e di esponenti di governo. Del

nostro territorio si ricordano solo quando gli conviene, ma nulla di concreto viene

fatto per le comunità locali”. Così Giovanni Ardolino, presidente nazionale dell’Acai,

l’Associazione condòmini assegnatari ed inquilini.

“La nostra terra – prosegue il dirigente sindacale – ha bisogno di una classe politica

che sia sempre presente e pronta a raccogliere le istanze dei cittadini, individuando

soluzioni adeguate ai problemi. Ormai, invece, il termine “politica” è diventato

sinonimo di opportunismo e carrierismo. Troppo spesso assistiamo a polemiche sterili

e personalistiche dentro i partiti e i movimenti e tra le diverse sigle organizzate, in

difesa di interessi particolari e circoscritti, mai per il bene comune. Ci sarebbe,

invece, bisogno di attenzione, di proposte concrete e di progetti realizzabili per

contrastare la crisi economica e sociale che da anni ci investe e che per tante famiglie

appare senza via d’uscita. Per non parlare della vivibilità quotidiana dei centri urbani

dell’Irpinia, che richiederebbe uno sforzo delle amministrazioni locali e degli enti di

servizio. Di tutto questo, però, non c’è quasi traccia”.

“Per tali ragioni – conclude Ardolino – ribadisco e rilancio la necessità di un progetto

di partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica delle nostre comunità.

Non possiamo più restare a guardare il disastro che è sotto i nostri occhi. Va costruita

un’alternativa valida, in tempi brevi”.